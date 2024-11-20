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Автопарк

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2024
Строительство двух электросудов «Москва 2.0» Пермская судоверфь начнет в 2025 году
Проект будет реализован по заказу АО «Государственная транспортная лизинговая компания».
20 ноября 2024, 03:45
ИЖ, Čezeta, ЗИМ. В Перми продается уникальный мотопарк времен СССР
Это единственная коллекция в России.
7 августа 2024, 10:54
2015
Владимир Плотников предложил создать автопарк на базе «Пермгорэлектротранса»
Планируется, что уже в феврале пройдет рабочее совещание, на которое будет вынесено предложение.
27 января 2015, 12:47
2011
На улицах Перми появятся «Жук-скарабей» и «Черный ангел»
Для создания новых арт-объектов казахскому художнику Молдакулу Нарымбетову потребовалось 50 дней.
19 октября 2011, 02:51
ПЦРД выделят деньги на стилизацию пяти пермских улиц
Центральные улицы города могут обрести единый стиль уже в 2012 году.
17 сентября 2011, 07:28
Спецпроект
Из Питера с любовью: автор «красных человечков» презентовал «Автопарк»
В рамках паблик-арт программы музея PERMM художник Андрей Люблинский реализовал уже третий проект. В отличие от двух предыдущих, машинки-скамейки и красный мишка имеют еще и функциональное значение.
2010
Пермяки брезгуют автохламом
Самые молодые в России автомобили — в Татарстане и Пермском крае.
29 сентября 2010, 04:11

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