Спецпроект

Из Питера с любовью: автор «красных человечков» презентовал «Автопарк»

В рамках паблик-арт программы музея PERMM художник Андрей Люблинский реализовал уже третий проект. В отличие от двух предыдущих, машинки-скамейки и красный мишка имеют еще и функциональное значение.