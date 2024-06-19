Авторские права

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2024
Дочь пермского шансонье Наговицына пыталась отсудить 400 тысяч у издателя песен
19 июня, 09:08
Назначена дата заседания суда по делу «Счастья не за горами»
4 июня, 15:54
Автор «Счастья не за горами» обжаловал в суде отказ в правах на использование фразы
29 мая, 09:49
Пермский предприниматель выплатил американскому производителя бритв 180 тысяч
Мужчина продавал через маркетплейс предметы для бритья «похожие на оригинальные».
27 мая, 11:56
В Перми осуждён директор предприятия за использование нелицензионного ПО
Стоимость незаконно использовавшихся программ превысила 4,4 миллиона рублей.
17 мая, 14:55
Бизнесменов из Прикамья оштрафовали за продажу игрушек с героями мультиков
Исполнительные производства были фактически исполнены.
14 мая, 10:41
Спецпроект
Ждун, Наруто и Трофим. Пермяки судятся за право на аниме и мемы из интернета
Московская юридическая фирма судится с блогерами и предпринимателями за право использования изображения «Ждуна», пермские юристы защищают популярных героев аниме.
Автор «Счастья не за горами» не смог оспорить права предпринимателя из Нытвы на бренд
11 января, 02:34
2023
В Перми служба доставки «Чак Норис» сменила название из-за представителей актёра
Они заявили права на бренд.
7 ноября 2023, 10:01
Основатель «Сереброники» решил зарегистрировать товарный знак «Серебро Пармы»
Ранее у Андрея Саламатина был конфликт с продюсером Алексея Иванова вокруг названия «Сердце пармы».
31 октября 2023, 09:33
Завод минвод из Прикамья оштрафовали за незаконное использование товарного знака
Этикетки воды из Пермского края до степени смешения напоминают «Славяновскую» из Минеральных Вод.
25 октября 2023, 11:21
Собственник «Сереброники» обнародовал документы об отзыве заявки на «Сердце пармы»
Судя по словам Андрея Саламатина, сделано это было ещё 18 сентября
4 октября 2023, 10:51
Продюсер Алексея Иванова обещает суды бизнесу за использование названий книг
В перечне возможных ответчиков производители ювелирных изделий, алкоголя и автодилер.
6 сентября 2023, 12:12
2022
Пермская IT-компания заплатила 1,2 миллиона рублей за нарушение авторских прав
Разработанное пермяками программное обеспечение загружает на сайты фото без учёта желания правообладателей.
1 декабря 2022, 07:03
Спецпроект
Кукла Миша, кукла Нюша... Предпринимателей атакуют владельцы авторских прав на мультгероев
Журналист Properm.ru записал историю владелицы торговой точки по продаже газет в Перми. Женщина стала ответчиком сразу по нескольким судебным искам о защите авторских прав. Как минимум один из процессов выявил серьезные пробелы в законодательстве.

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