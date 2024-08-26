Скоро поднимется: глава Минпромторга назвал срок окончания кризиса на авторынке

Дно падения, а за ним и рост авторынка может начаться уже в этом году. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров на «Иннопроме-2015».