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Авторынок

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2024
В июле в Пермском крае появились автомобили нового китайского бренда
Автоцентры GAC открыли в Перми компании Verra и «Автопрестиж».
26 августа 2024, 03:23
Что происходит с авторынком в России накануне повышения утильсбора?
21 августа 2024, 12:45
В Прикамье упали продажи автомобилей марки «Москвич»
За июль в регионе зарегистрировали всего 42 автомобиля.
19 августа 2024, 07:43
Китай может довести до коллапса автомобильный рынок РФ
Китайские производители автозапчастей могут прервать поставки в Россию из-за угрозы вторичных санкций.
10 июля 2024, 16:10
2015
Скоро поднимется: глава Минпромторга назвал срок окончания кризиса на авторынке
Дно падения, а за ним и рост авторынка может начаться уже в этом году. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров на «Иннопроме-2015».
10 июля 2015, 05:41
2012
Российский авторынок перестал динамично расти
Германию — номер один по продажам автомобилей в России — повторно обогнать не удалось. А в топе-10 самых продаваемых автомобилей появились новые участники.
11 декабря 2012, 11:54
Спецпроект
Б/у «Шеви Нива» и «Дэу Нексия» в Перми продается больше, чем у соседей
«Яндекс.Авто» рассказал о том, из каких машин состоит пермский рынок по продаже вторичных автомобилей. Любопытная статистика получилась.
Вторичный авторынок: спрос на внедорожники и малолитражки падает
Российский потребитель по-прежнему сильно отличается от европейского, предпочитая иметь автомобиль на все случаи жизни.
26 ноября 2012, 10:33
ГИБДД откроет информацию о машинах, купленных на вторичном рынке
Это станет возможным после вступления в силу законопроекта о регистрации транспортных средств.
9 октября 2012, 03:40
2010
На пермском авторынке больше всего выросли Chevrolet и Suzuki
Согласно статистике, опубликованной Автостатом, продажи автомобилей этих марок за полгода увеличились в Перми более чем на 50%.
28 сентября 2010, 11:25

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