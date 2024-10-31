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Аяз Шабутдинов

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Октябрь 2024
Аязу Шабутдинову продлили сроки содержания в СИЗО
Как минимум до начала февраля следующего года «блогер из Куеды» будет за решеткой
31 октября 2024, 16:22
Август 2024
Столичный суд вновь оставил «блогера из Куеды» Аяза Шабутдинова в СИЗО
Бизнес-тренеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
14 августа 2024, 08:13
Июнь 2024
Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до середины августа
В его деле уже 80 пострадавших.
11 июня 2024, 15:26
Апрель 2024
«Блогер из Куеды» останется за решеткой еще два месяца, до 16 июня
Сейчас Шабутдинову вменяют 73 эпизода мошенничества.
11 апреля 2024, 16:34
У инфоцыгана Аяза Шабутдинова арестовали имущества на 100 миллионов рублей
Также под арест попало имущество его соучастника.
11 апреля 2024, 14:44
Блогеру Аязу Шабутдинову предъявлено обвинение более чем в 70 эпизодах мошенничества
Ранее у мужчины арестовали денежные средства и автомобиль.
11 апреля 2024, 11:04
Таганский суд Москвы наложил арест на имущество Аяза Шабутдинова
Также арестовано имущество директора «Like Центра» Василия Алексеева.
4 апреля 2024, 15:11
Март 2024
Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера «из Куеды» Аяза Шабутдинова
Молодой человек лишен свободы с начала ноября 2023 года.
18 марта 2024, 12:39
Февраль 2024
Блогера из Пермского края Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 апреля
Сейчас его обвиняют в 50 эпизодах мошенничества.
14 февраля 2024, 03:17
Январь 2024
Аяз Шабутдинов останется в СИЗО. Очередная жалоба защиты отклонена
Количество эпизодов мошенничества в отношении «блогера из Куеды» может в ближайшее время вырасти до 40.
30 января 2024, 05:35
На блогера из Куеды Аяза Шабутдинова написали еще семь заявлений в полицию
Обвиняемый сейчас находится в СИЗО.
17 января 2024, 06:02
Декабрь 2023
«Блогер из Куеды» проведёт новый год за решёткой
Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 февраля.
12 декабря 2023, 14:41
Компания пермского блогера Аяза Шабутдинова отрицает данные прокуратуры Москвы
Сейчас блогер из Куеды находится в СИЗО, а его соучастник объявлен в розыск.
7 декабря 2023, 08:05
Ноябрь 2023
«Лучше, чем на воле». Аяз Шабутдинов рассказал о своем пребывании в СИЗО
Блогер говорит, что отдыхает от интернета и соцсетей.
16 ноября 2023, 03:20
«Один даже узнал меня». Аяз Шабутдинов рассказал о своем аресте
Также инфобизнесмен признался, что пишет книгу о том, как разбогател.
14 ноября 2023, 10:18
Аяз Шабутдинов рассказал, что в СИЗО уже встретил единомышленников
Также «блогер из Куеды» сообщил, чему научился в камере.
10 ноября 2023, 15:58
Уполномоченный при президенте РФ заступился за Аяза Шабутдинова
Борис Титов считает излишним нахождение пермского блогера в СИЗО.
10 ноября 2023, 09:18
Пермского блогера Шабутдинова отправили в СИЗО за мошенничество
Инфобизнесмена задержали в Москве 3 ноября.
4 ноября 2023, 11:42
Пермскому бизнес-коучу Шабутдинову предъявили обвинения
Блогеру грозит до 10 лет колонии.
4 ноября 2023, 07:53
В компании пермского инфобизнесмена Шабутдинова прокомментировали действия силовиков
Работа «Лайк Центра» сейчас продолжается.
4 ноября 2023, 05:49

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