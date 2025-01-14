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Азербайджан

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2025
Некоторые спали на полу: пассажиры 14 часов ждали своего рейса из Баку в Пермь
14 января, 12:27
2024
Пермский край втрое увеличил поставки леса в Азербайджан
За первые полгода из региона вывезли 150 тысяч кубометров леса.
26 июля 2024, 11:42
Эксперты рассказали, из-за чего в России наблюдается дефицит электроэнергии
Российские электросети изношены на 50-70%.
22 июля 2024, 08:29
Из Прикамья контрабандой вывезли в Азербайджан более 1600 кубометров леса
Общая стоимость древесины превысила 21 миллион рублей
16 апреля 2024, 12:24
2023
В Нагорном Карабахе погибли уже 27 человек во время обстрелов, ранены — сотни
Рассказываем, что известно о конфликте.
20 сентября 2023, 02:45
Что происходит в Нагорном Карабахе прямо сейчас. Последние новости
Рассказываем о последних событиях, связанных с обстрелами Карабаха.
19 сентября 2023, 13:02
Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Что там происходит
Россия призвала стороны вернуться к переговорам.
19 сентября 2023, 11:29
2020
Танки, жертвы, война. Что пишут про Карабах телеграм-каналы?
Эксперты отмечают, что это самое сильное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном с 1994 года.
27 сентября 2020, 09:48
2014
Из Перми в Баку можно будет улететь напрямую
Рейс, соединяющий Пермь и столицу Азербайджана, будет запущен 20 мая.
2 мая 2014, 07:30

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