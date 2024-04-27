«Азот» — один из лучших в оздоровлении детей сотрудников по мнению Росхимпрофсоюза

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» признан одним из лучших химических предприятий Пермского края в реализации программы оздоровления детей сотрудников за 2022 год. В прошлом году на эти цели было выделено более 10 млн рублей.