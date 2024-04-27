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Азот

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В Пермском Политехе рассказали, как подготовить землю к дачному сезону
27 апреля, 10:24
2023
«Азот» строит новую распределительную подстанцию
В филиале «Азот» Группы «Уралхим» готовится к масштабному техническому перевооружению одна из старейших распределительных подстанций — «ПВХ», которая помогает качать камскую воду для нужд предприятия. Общий объем инвестиций в проект составит около 150 млн рублей.
14 ноября 2023, 11:32
«Азот» повышает надежность работы оборудования
В филиале «Азот» АО ОХК «Уралхим» проведено техническое перевооружение водооборотных циклов, которые охлаждают техническую воду отделения Б цеха №5 — слабой азотной кислоты.
11 октября 2023, 08:35
Сотрудник «Азота» награжден министерской грамотой
Юрий Крикунов, ведущий инженер-программист отдела главного прибориста филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“, награжден Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.
4 августа 2023, 10:59
Молодые специалисты «Азота» получили награды от руководства
29 июня 2023, 13:23
«Азот» — один из лучших в оздоровлении детей сотрудников по мнению Росхимпрофсоюза
Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» признан одним из лучших химических предприятий Пермского края в реализации программы оздоровления детей сотрудников за 2022 год. В прошлом году на эти цели было выделено более 10 млн рублей.
16 февраля 2023, 12:10
«Азот» познакомил школьников с производством
Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» принял участие в Дне открытых дверей, который состоялся в Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ).
1 февраля 2023, 04:41

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