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Азс

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Август
В Пермском крае откроют девять АЗС премиальной сети финского бренда
27 августа, 04:41
Январь
Почему бензин «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 1,5 рубля дороже, чем на других АЗС?
22 января, 05:40
Декабрь 2023
Пермское УФАС возбудило дело из-за роста цен на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
27 декабря 2023, 07:48
Октябрь 2023
Бывший владелец сети АЗС не смог отсудить у структур «Газпрома» 4,6 миллиарда рублей
19 октября 2023, 08:23
Заправки «ЛУКОЙЛ» в Прикамье перейдут на постоплату услуг
9 октября 2023, 05:13

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