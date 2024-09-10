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Бабье лето

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Сентябрь 2024
Этой осенью «бабье лето» в Прикамье будет одним из самых длинных за десятилетия
Блокирующий антициклон продержится в регионе как минимум до 20 сентября.
10 сентября 2024, 11:04
Пермский метеоролог рассказал, когда в регион придет «бабье лето»
6 сентября дневной температурный фон в Прикамье может подняться до +20°C.
6 сентября 2024, 04:35
Сентябрь 2023
Минувшая пятница стала самым теплым днем почти за месяц в Прикамье
На следующей неделе в регионе будет постепенно холодать.
16 сентября 2023, 04:22

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