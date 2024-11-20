properm.ru
ГлавноеВсе новости

Баку

Выбрать дату
2024
Пермский аэропорт перешёл на зимний график работы
20 ноября, 10:12
Компания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку
20 сентября, 07:09
Из Перми на несколько часов задержан вылет в Анталью и в Баку
Рейс в Анталью ожидают 180 человек.
22 июля, 04:54
Ушла из жизни почетный профессор Пермского медицинского университета
Ученому и врачу Людмиле Палатовой было 94 года.
9 апреля, 16:28
2023
С 30 мая из Перми можно будет прямым рейсом улететь в Баку
26 мая 2023, 08:42

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика