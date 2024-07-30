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Балатово

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2024
В Перми завершилось благоустройство Черняевского леса
30 июля, 08:44
В Балатовском парке вместо незаконных киосков высадят деревья-крупномеры
В парке обустроена новая баскетбольная и футбольная площадки, а также обустраивается площадка для выгула собак.
9 июля, 13:15
На месте незаконных батутов в Балатовском парке появятся детские площадки
Ранее в парке демонтировали незаконные аттракционы.
8 июля, 12:36
В парке «Балатово» обнаружили незаконно работавшие аттракционы
По выявленным фактам составлен протокол, материалы переданы в суд.
16 июня, 05:42
В Перми на год перекроют путепровод над Транссибом по улице Карпинского
В связи с реконструкцией моста на улице Карпинского изменится схема движения городского транспорта.
14 февраля, 09:31
2023
Застройщиком участка Балатово в Перми станет корпорация из Краснодара
18 декабря 2023, 08:54
Стало известно, какие деревья срубят в пермском парке «Балатово»
Высадить власти обещают почти 300 деревьев и более 4 тысяч кустарников.
3 октября 2023, 13:23
За пермяками будут подглядывать в парках, скверах и на кладбище
25 июля 2023, 06:56

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