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Балкон

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2024
Судья лишил балкона жительницу Перми
Иск против женщины, решившей обзавестись балконом, пожали чиновники.
22 августа 2024, 11:23
Жительница Березников отсудила за некачественный балкон почти 200 тысяч рублей
Балкон переделывали, но так и не смогли добиться заявленных в договоре характеристик.
9 апреля 2024, 05:23
В центре Перми на ребенка упала сосулька. ТСЖ не признает ответственности
Информация о самочувствии школьницы уточняется.
15 марта 2024, 10:57
2023
Пермячка в суде пыталась признать незаконным демонтаж балкона в своей квартире
Женщина требовала с управляющей компании более 450 тысяч рублей.
17 мая 2023, 06:05

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