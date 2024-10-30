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Банк россии

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2024
В Прикамье фальшивомонетчиков интересуют банкноты самого высокого номинала
30 октября, 08:26
В Прикамье стартовала двухнедельная осенняя «Монетная неделя»
7 октября, 04:59
В Пермском крае инфляция несколько снизилась, но остаётся выше общероссийской
19 сентября, 05:41
В Пермском крае объём средств на вкладах превысил триллион рублей
3 июля, 05:19
Банк России объяснил ускорение годовой инфляции в мае в Пермском крае
23 июня, 10:33
Назначена дата начала рассмотрения жалобы Центробанка на изъятие акций СМЗ
20 мая, 15:46
Банк России выпустил памятные 10-рублевые монеты. Одна из них посвящена Перми
2 мая, 08:36
Годовая инфляция в Пермском крае ускорилась до 8,66%
18 апреля, 10:39
Пермяки дистанционно сделали более 3 миллионов платежей на сумму 14,2 миллиарда
8 апреля, 04:22
Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность национализацией акций миноритариев СМЗ
22 марта, 15:49
Чаще подделывают 5-тысячные купюры. В Прикамье стали реже попадаться фальшивые деньги
1 марта, 05:41
Годовая инфляция в Прикамье в январе составила 8,09% и вновь выше российской
22 февраля, 09:38
В Пермском крае резко сократилось количество поддельных купюр
16 февраля, 13:57
2023
ЦБ отменил комиссию за переводы между своими счетами в разных банках через СБП
28 декабря 2023, 08:03
Инфляция в Пермском крае превышает показатели по Поволжью и по России
19 декабря 2023, 10:44
В Банке России предупредили пермяков о новом способе обмана от телефонных мошенников
12 декабря 2023, 12:34
Инфляция в Пермском крае продолжает разгоняться. Она вновь превысила общероссийскую
20 ноября 2023, 12:57
В Прикамье выявили 15 черных кредиторов. Часто они работают под видом ломбардов
16 ноября 2023, 09:41
Пермяков предупреждают о мошеннических схемах с новыми купюрами
Банк России сообщает о звонках от злоумышленников.
26 октября 2023, 13:37
Пермяки сдали в банки 322 тысячи монет общим весом в 1,3 тонны
24 октября 2023, 16:39

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