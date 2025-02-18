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Банки россии

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2025
В прошлом году из обращения в Пермском крае изъято всего 35 фальшивых купюр
18 февраля, 12:37
2024
Пермский «Дом Мешкова» претендует на символ банкноты номиналом 1 000 рублей
29 ноября 2024, 10:17
Пермский Роспотребнадзор оштрафовал крупный банк за обман клиента
Вопреки обещаниям, заемщик получил кредит под большие проценты
11 апреля 2024, 11:52
2016
Россияне в 1,5 раза чаще стали брать кредиты. Лидируют займы наличными и на покупку авто
По итогам первого квартала 2015 года банки выдали 5,15 млн новых кредитов, общий объем которых составил 606 млрд рублей.
5 мая 2016, 06:57
Дьявольское число. В России сейчас работает 666 банков
При этом всего на 10 банков приходится 60% активов российского банковского сектора.
19 марта 2016, 08:43
Конкурент Сбербанка и ВТБ: В России может появиться еще один госбанк
У властей появилась идея объединить с «Российским капиталом» Связь-Банк и «Глобэкс», санацией которых занимался ВЭБ.
25 января 2016, 09:59
2015
В России хотят открыть первый банк для полицейских
Согласно замыслу учредителей будущего банка, полицейским будет оказываться помощь в получении кредитов. Пока точный срок начала работы нового банка не известен, сейчас готовятся необходимые для получения банковской лицензии документы.
3 ноября 2015, 04:58
Спецпроект
Пермские банки остаются в плюсе. Три из четырех даже увеличили прибыль
По итогам трех кварталов, совокупная прибыль четырех региональных банков составила 54 млн рублей.
Центробанк утвердил десятку системно значимых банков
На их долю приходится более 60% активов российского банковского сектора.
20 октября 2015, 10:51
Глава ВТБ: «Более 500 банков «засоряют» банковский сектор»
По мнению Андрея Костина, эти банки являются клиентурой Агенства по страхованию вкладов и Центробанка.
13 октября 2015, 13:08
Глава ВТБ: «Через пять лет в России может остаться около 300 банков»
В стране на данный момент порядка 800 банков, и это число слишком велико, считает Андрей Костин.
7 июля 2015, 11:30
2012
Кредиты становятся менее доступными для клиентов
Банки прогнозируют, что в первом полугодии 2012 года ужесточение условия кредитования для всех категорий заемщиков продолжится.
7 марта 2012, 08:30

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