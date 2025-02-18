Банки россии

В России хотят открыть первый банк для полицейских

Согласно замыслу учредителей будущего банка, полицейским будет оказываться помощь в получении кредитов. Пока точный срок начала работы нового банка не известен, сейчас готовятся необходимые для получения банковской лицензии документы.