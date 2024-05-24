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Банкрот

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2024
Арбитражный суд признал банкротом бывшего депутата заксобрания Пермского края
24 мая, 08:34
Внука бывшего губернатора Пермского края пытаются признать банкротом
22 мая, 04:38
В отношении экс-гендиректора НПФ «Стратегия» ввели процедуру реализации имущества
15 апреля, 14:02
В Кунгуре за уклонение от уплаты налогов на 46 миллионов осужден директор предприятия
Следствие арестовало имущество осужденного на 41 миллион рублей.
4 апреля, 12:47
Признан банкротом совладелец пермской аптечной сети Николай Шаврин
28 марта, 09:59
Пермский фармацевт признан банкротом
14 марта, 04:26
Бывший депутат Заксобрания Пермского края признан банкротом
11 марта, 11:41
У обанкротившегося экс-депутата Заксобрания Прикамья нашли парк судов
5 марта, 08:58
Экс-депутат из Пермского края, обвиняемый в мошенничестве, признан банкротом
24 февраля, 14:13
Бывший депутат Пермской гордумы признан банкротом
16 февраля, 05:00
Пермский молокозавод признан банкротом
На 29 января общая задолженность предприятия составила 16,4 млн рублей.
14 февраля, 13:39
Приставы выселили из элитного дома под Добрянкой бывших владельцев
7 февраля, 05:53
2023
У пермских фармацевтов суд арестовал недвижимость и транспорт
3 декабря 2023, 07:04
Экс-топ-менеджер «Аптеки от склада» создал свой маркетплейс
«Склад здоровья» также будет торговать лекарствами.
28 ноября 2023, 07:03
Налоговики банкротят известного производителя колбасных изделий в Прикамье
Заявка на признание мясоперерабатывающего завода банкротом подана 7 ноября.
9 ноября 2023, 12:50
Пермская сеть «Аптека от склада» отключила возможность онлайн-заказов
Аптеки сети закрываются в Перми и других городах.
27 октября 2023, 07:03
Конкурсный управляющий вновь просит продлить срок банкротства «Мотовилихи»
17 октября 2023, 09:13
Бывшего руководителя ЗиДа Егора Заворохина признали банкротом
15 августа 2023, 05:58
Суд отказался накладывать еще один арест на продажу имущества «Мотовилихи»
Предполагается, что находящееся в банкротстве ПФО «Мотовилихинские заводы» может быть продано по минимальной цене в апреле 2023 года.
11 марта 2023, 10:36
2022
Арбитражный суд завершил процедуру банкротства пермского «Амкара»
26 декабря 2022, 14:59

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