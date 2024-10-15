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Банкротство

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Октябрь
За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети
15 октября, 03:46
Сентябрь
Пермяк отсудил один миллион рублей у судебных приставов за их бездействие
24 сентября, 07:06
В Перми «Машзавод им. Дзержинского» может потерять статус стратегического предприятия
3 сентября, 04:59
Август
Сбившим 10-летнего велосипедиста в Лямино оказался экс-депутат Ильшат Хасянов
21 августа, 08:25
Московский бизнесмен за 500 тысяч купил миллиардные долги пермского завода
14 августа, 06:32
Май
В Перми пытаются списать имущество банка-банкрота на 341 миллион рублей
21 мая, 03:10
Апрель
«Мотовилихинские заводы» продают элитные ручки Parker и части военной техники
22 апреля, 04:27
В отношении экс-гендиректора НПФ «Стратегия» ввели процедуру реализации имущества
15 апреля, 14:02
Пермский банкрот Габов объявлен в международный розыск и заочно арестован
13 апреля, 08:52
Обанкротившийся пермский застройщик показал убытки почти в 700 млн рублей
5 апреля, 08:48
В Кунгуре за уклонение от уплаты налогов на 46 миллионов осужден директор предприятия
Следствие арестовало имущество осужденного на 41 миллион рублей.
4 апреля, 12:47
Март
Признан банкротом совладелец пермской аптечной сети Николай Шаврин
28 марта, 09:59
Пермский фармацевт признан банкротом
14 марта, 04:26
Новый владелец машзавода Дзержинского планирует модернизацию предприятия
4 марта, 12:46
Пермский свинокомплекс за 247 млн рублей продали строительной компании
2 марта, 05:28
Февраль
Экс-депутат из Пермского края, обвиняемый в мошенничестве, признан банкротом
24 февраля, 14:13
Приставы выселили из элитного дома под Добрянкой бывших владельцев
7 февраля, 05:53
У сидящего в СИЗО экс-депутата Прикамья имеются дом и 15 счетов в банках
6 февраля, 07:08
В семье экс-председателя правления пермского банка ищут оружие
5 февраля, 05:47
Суд решил взыскать с почетного гражданина Перми 3,2 миллиарда рублей
Пыхтеев пытался обжаловать решение, но это не удалось.
3 февраля, 15:28

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