Банкротство физлиц

Спецпроект

«Его зарплаты и пенсии не хватит на погашение долга за три года». Сбербанк банкротит архитектора Шамарина

Сергей Шамарин является поручителем по кредиту. Основной должник ничего не погасил и в настоящее время признан банкротом.