properm.ru
ГлавноеВсе новости

Банкротство физлиц

Выбрать дату
2024
«Это рейдерский захват». В Перми маму с двумя детьми выселили из квартиры
23 апреля, 08:06
Пермский фармацевт признан банкротом
14 марта, 04:26
Приставы выселили из элитного дома под Добрянкой бывших владельцев
7 февраля, 05:53
2023
С начала года через МФЦ 224 жителя Прикамья подали заявления о банкротстве
С 3 ноября физлицам стало проще оформить внесудебное банкротство.
14 ноября 2023, 08:15
2022
Верховный суд отказал супруге создателя пермского ЗУМК в выплате 50% зарплаты мужа
Сейчас в рассмотрении банкротного дела Поздеева назначен перерыв — до завершения экспертизы о возможности разделить шестисотметровую квартиру в жилом комплексе «Паруса над Камой» на две.
14 августа 2022, 10:24
Банкротов в Прикамье становится больше с каждым годом. Четыре совета, как защитить себя в кризис
20 января 2022, 08:00
2020
Подарки жене и дочери основателя пермского «Прогноза» хотят забрать за долги
Конкурсный управляющий академика Дмитрия Андрианова пытается оспорить сделки дарения недвижимости Ольге Андриановой и Галине Полушкиной.
16 января 2020, 06:00
2019
Экс-генеральный директор «Ашатли» Риф Исмагилов банкротит сам себя
Арбитражный суд Пермского края рассмотрит заявление о самобанкротстве Исмагилова в середине декабря 2019 года.
13 ноября 2019, 07:50
2017
Владелец сети «Виват» Вадим Юсупов признан банкротом
Общие требования к должнику составляют 3,319 млрд рублей.
9 августа 2017, 12:01
2016
Конкурсный управляющий подал иск о банкротстве сына гендиректора «Экс Авто»
18 октября 2016, 09:40
Архитектор Сергей Шамарин признан банкротом. Суд принял решение о проведении реструктуризации долгов
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление кредитора, тогда как сам Сбербанк России настаивал на процедуре реализации имущества должника.
13 января 2016, 10:40
Генеральный директор «ЭКС Авто» попал под наблюдение
Кроме того, в отношении 18 объектов недвижимости Алексея Ярушина и его сына были введены обеспечительные меры.
12 января 2016, 15:00
Настроен решительно. Сбербанк отказывается идти на мировую в деле о банкротстве Сергея Шамарина
Пермский архитектор, выступая поручителем по кредиту, оказался должен Сбербанку более 8,5 млн рублей.
12 января 2016, 14:00
2015
Спецпроект
«Его зарплаты и пенсии не хватит на погашение долга за три года». Сбербанк банкротит архитектора Шамарина
Сергей Шамарин является поручителем по кредиту. Основной должник ничего не погасил и в настоящее время признан банкротом.
Суд в Перми приступил к рассмотрению иска о банкротстве владельца «Экс Авто»
Алексей Ярушин, по словам представителя банка «Уралсиб», как поручитель по кредиту, имеет долг в размере 44 млн рублей.
18 ноября 2015, 07:42
Первый миллионер-банкрот в Перми. Суд рассмотрит иск «Уралсиба» к Алексею Ярушину в ноябре
Банк требует признать банкротом владельца холдинга «ЭКС Авто». Саму компанию Арбитражный суд Пермского края уже признал банкротом.
22 октября 2015, 10:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика