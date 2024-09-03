Изнанка бизнеса. Владелец бани: «Парилки ставятся для отвода глаз. Землю используют в других целях»

Банному бизнесу в Перми насчитывается больше 15 лет. Унаследован он был предпринимателями в начале «нулевых» после банкротства муниципального банно-прачечного комбината. Теперь из 14 бань действующими остались лишь пять. Остальные либо заброшены, либо на их месте построены новые торговые центры, жилые дома и даже автомастерские. О том, как сегодня выживает банный бизнес и какое у него будущее, рассказал один из игроков этого рынка, работающий в банной сфере больше 20 лет.