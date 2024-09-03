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Участники Пермского марафона смогут бесплатно ходить в баню. Но есть исключение
3 сентября, 11:46
Новый арендатор «Пушкинской бани» планирует предоставить скидку детям и студентам
19 июля, 10:02
В Перми нашелся подрядчик для ремонта Пушкинской бани
2 июля, 16:34
2023
Мэрия через суд изъяла здание «Пушкинской бани». Что станет с банями?
Баня не работала с 2020 года.
19 июля 2023, 08:53
2018
Изнанка бизнеса. Владелец бани: «Парилки ставятся для отвода глаз. Землю используют в других целях»
Банному бизнесу в Перми насчитывается больше 15 лет. Унаследован он был предпринимателями в начале «нулевых» после банкротства муниципального банно-прачечного комбината. Теперь из 14 бань действующими остались лишь пять. Остальные либо заброшены, либо на их месте построены новые торговые центры, жилые дома и даже автомастерские. О том, как сегодня выживает банный бизнес и какое у него будущее, рассказал один из игроков этого рынка, работающий в банной сфере больше 20 лет.
1 марта 2018, 03:30

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