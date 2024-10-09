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Барда

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Октябрь
Житель Барды незаконно застрелил лося и разделал его в лесу
9 октября, 05:42
Сентябрь
В Барде простились с 22-летним контрактником, погибшим в ходе СВО
25 сентября, 04:59
Май
В Барде девушка ходила в гости и крала у хозяев гаджеты
15 мая, 06:00
Апрель
Жюри не было, порядок проведения был нарушен, ряд предметов не проводились
8 апреля, 16:20
Март
Полиция Прикамья задержала чёрных лесорубов из Барды
13 марта, 06:14
Жителя Барды осудили за нападение на полицейских
11 марта, 06:52
Февраль
В эти выходные в Барде пройдет III этап чемпионата России по авторалли
Участие в этапе примут около 45 экипажей.
28 февраля, 12:49
Январь
В Барде и окрестностях с контейнерных площадок долго не вывозился мусор
17 января, 13:43
Пермяки стали вторыми во II этапе Кубка России по ралли «Барда»
15 января, 06:28
В выходные в Прикамье пройдёт «Ралли Барда-2024» — этап Кубка России
Для проведения состязаний будут перекрываться местные дороги.
10 января, 13:05
Ноябрь 2023
В Прикамье археологи обнаружили два неукреплённых поселения раннего железного века
Оба памятника, обнаруженных в ходе летнего сезона, находятся у деревни Игатка Бардымского округа.
9 ноября 2023, 09:04

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