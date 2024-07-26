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Башкирия

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2024
Авиаперевозчик «КрасАвиа» продолжит рейсы Пермь — Уфа до конца октября
Всего запланировано четыре рейса: два в сентябре и два в октябре.
26 июля 2024, 07:09
Видео. СУ СК поделилось первыми кадрами допроса бывшего замминистра транспорта Прикамья
Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
7 мая 2024, 15:32
Видео. В сети появилось видео задержания бывшего замминистра транспорта Пермского края
Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
7 мая 2024, 13:35
Слезоточивый газ, дубинки и снежки. В Башкирии возбудили дело из-за протестов
Официальных данных о количестве задержанных пока нет.
17 января 2024, 12:50
2022
В Башкирии 11 человек отравились хлором в банном комплексе, двое в реанимации
В банном комплексе «Домашний» в селе Ясная Поляна Иглинского района случилось ЧП, сообщает Mkset.ru.
8 января 2022, 06:45
2011
Один из участников расстрела поста ГИБДД в Пермском крае получил семь лет
Он признан виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.
8 декабря 2011, 09:22
Бензин АИ-92: проездим до 2013 года
Владимир Путин подписал постановление о прекращении производства бензина стандарта Евро-2
13 сентября 2011, 04:07
2010
Сельхозпредприятия Башкирии собрают сено на полях Прикамья
В Минсельхоз поступают предложения о сотрудничестве по заготовке кормов от регионов, пострадавших от засухи.
21 июля 2010, 07:42
Президентом Башкирии стал Рустэм Хамитов
Народные избранники единодушно проголосовали за кандидатуру 55-летнего топ-менеджера «РусГидро», которую внес Дмитрий Медведев.
19 июля 2010, 05:30

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