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Бассейн

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Октябрь
Пермяк награжден медалью за спасение утопающего в бассейне БМ
24 октября, 04:41
Август
После публикации Properm.ru власти Кудымкара передумали закрывать бассейн на ремонт
30 августа, 08:04
Дети-спортсмены из Кудымкара записали видеообращение губернатору Прикамья
24 августа, 04:43
Власти Кудымкара подтвердили, что бассейн закроют на ремонт в разгар тренировок
23 августа, 05:11
В микрорайоне Парковый планируют построить бассейн
16 августа, 02:29
В пермском спорткомплексе «Энергия» сокращают время для свободного плавания
8 августа, 03:27
Июль
В Минспорта рассказали, почему сегодня не работает спорткомплекс «Энергия» в Перми
27 июля, 12:54
Спорткомплекс «Энергия» объявил об открытии для всех. Пермячка не смогла его посетить
27 июля, 12:03
Июнь
Глава спортивного комплекса «Энергия» уволился после критики губернатора Прикамья
27 июня, 04:41
В 2024 году бассейн «Энергия» наберет на бюджет только 30 детей — спортсменов
19 июня, 14:20
После публикации Properm. ru ситуацию в бассейне «Энергия» на контроль взял Минспорта
Ситуацию с отменой занятий в бассейне нового спорткомплекса «Энергия» прокомментировали в «Академии игровых видов спорта».
10 июня, 17:44
«Энергия» Шрёдингера. Дети из групп обучения плаванию не попали на первую тренировку
10 июня, 13:41
Май
Бассейн в спорткомплексе «Энергия» откроется с 10 июня
31 мая, 09:08
Власти рассказали, как идет подготовка к открытию спорткомплекса «Энергия»
18 мая, 09:37
Март
Хамам и кинотеатр. В Лукоморье нашли самый дорогой коттедж в Пермском крае
28 марта, 10:42
Спорткомплекс «Энергия» открылся, но без бассейна. Причина
15 марта, 09:48
Февраль
Бассейн в Перми на улице Гашкова получил разрешение на ввод в эксплуатацию
В комплексе два бассейна, тренажёрный зал и зал единоборств.
29 февраля, 13:24
Пермский студент спас парня, потерявшего сознание в бассейне на огромной глубине
Посетитель потерял сознание на глубине 4,8 м.
26 февраля, 03:12
Пермяк чуть не утонул в бассейне из-за потери сознания — его спасли школьники
19 февраля, 11:01
Госэкспертиза не одобрила проект строительства бассейна на Вышке-2
10 февраля, 12:58

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