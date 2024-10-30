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Бастрыкин

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Октябрь
Бастрыкин поручил возбудить дело о небезопасных услугах в пансионате в Прикамье
30 октября, 08:18
Бастрыкин ждет результаты проверки по ситуации со строительством мечети в Курье
28 октября, 05:35
Бастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в Чайковском
14 октября, 11:29
Сентябрь
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обрушения потолка в доме в Перми
12 сентября, 08:57
Александру Бастрыкину представят доклад об убийстве пермского следователя
10 сентября, 07:04
Владельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилии
7 сентября, 08:47
Июль
Председатель Следкома заинтересовался ситуацией вокруг стадиона в Перми
Александр Бастрыкин поручил провести проверку происходящего вокруг «Трудовых резервов».
28 июля, 05:40
Бастрыкин затребовал доклад о долгом нерасселении дома 1956 года в Кунгуре
21 июля, 11:19
Июнь
Подробности попытки изнасилования в Пермском крае сообщат Александру Бастрыкину
17 июня, 15:23
Председатель Следкома озадачился водоснабжением одного из поселков Прикамья
9 июня, 05:03
Бастрыкин поручил пермским следователям доложить об инциденте с девочкой на фонтане
4 июня, 02:20
Май
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей пермского мальчика с кастетом
29 мая, 02:55
Бастрыкин заинтересовался незаконным лишением свободы врачей
16 мая, 08:11
Бастрыкин заинтересовался застрявшей на дорогах Прикамья каретой скорой помощи
16 мая, 02:35
В Прикамье проводят проверку после гибели мужчины в сгоревшем автомобиле
13 мая, 09:07
Главный следователь России заинтересовался массовым избиением школьниц в Перми
13 мая, 06:50
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о банде, избивающей пермяков
8 мая, 07:12
Упала в погреб. В Пермском крае 7-летняя девочка сломала позвоночник на отдыхе
8 мая, 04:43
Глава СК заинтересовался попыткой убийства военного в Пермском крае
6 мая, 02:41
Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Краснокамске
2 мая, 04:51

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