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База отдыха

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2024
Единственная база отдыха для маломобильных людей в Перми может закрыться
По словам директора Центра реабилитации инвалидов, власти Перми отказалась продлевать договор на размещение объектов в 2023 году.
7 октября 2024, 03:54
2023
Туры выходного дня в Пермском крае оказались самыми дорогими в Приволжье
Средняя стоимость такого тура в Прикамье — почти 17 тысяч рублей с пары.
27 сентября 2023, 15:52
Базы отдыха в Перми: где провести летние выходные
6 июня 2023, 06:12
2015
Собственник базы отдыха «Таежная» хочет застроить 1,2 гектара
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми торгуется с предпринимателем, предлагая отдать под застройку лишь 0,8 га земли.
4 февраля 2015, 06:56
Главе Перми «не рекомендовали» разрешать стройку крупной базы отдыха рядом с «Южным»
Члены комиссии по землепользованию и застройке администрации Перми считают, что массовая вырубка леса под частный бизнес ни к чему хорошему не приведет.
14 января 2015, 06:59

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