Бекмансуров

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«Я не жертва, не пострадавший». Александр Суслонов — о трагедии 20 сентября и жалости к себе
Одним из попавших под пули Тимура Бекмансурова стал Александр Суслонов, сын первого проректора (1997–2005) Пермского госуниверситета Владимира Суслонова, известного ученого-математика. Как говорит сам Александр, он представляет уже третье университетское поколение. Сам не преподает, но не исключает, что однажды сможет совместить административную работу с деятельностью преподавателя или тьютора. Журналист Properm.ru Ольга Седурина повторила вместе с Александром Суслоновым путь, который он прошел 20 сентября 2021 года перед встречей со стрелком.