Бекмансуров

Спецпроект

«Мы никогда не встречались в подъезде». Пострадавший от рук Бекмансурова жил с ним в одном доме

Если когда-нибудь вас спросят, знаете ли вы, что такое настоящая дружба и кто такой настоящий друг, можете смело отвечать: Антон Грехов. 23-летний студент-программист 20 сентября получил в затылок по касательной пулю от Тимура Бекмансурова. А вечером того же дня узнал, что живет с ним в одном доме.