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Бекмансуров

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2024
Адвокаты стрелка из ПГНИУ Бекмансурова пытаются доказать, что он болен
7 мая, 14:45
Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор пермскому убийце Бекмансурову
7 мая, 11:50
Жалобу убийцы из ПГНИУ будет рассматривать четвертый состав судебной коллеги ВС
21 марта, 09:19
Суд наказал пермяка, рассказавшего о планах напасть на ПГНИУ и дружбе с убийцей
20 марта, 06:00
По делу экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова произошла переквалификация
19 февраля, 05:01
2023
Завершено расследование по делу бывшего руководства Пермского университета
2 ноября 2023, 12:48
Пермский университет создаст арт-объект в годовщину массового убийства
19 сентября 2023, 08:00
Массовому убийце из Пермского университета не стали менять группу инвалидности
21 августа 2023, 12:47
Мать осужденного за массовое убийство в ПГНИУ выписала его из квартиры через суд
2 июня 2023, 08:39
Суд в июне рассмотрит жалобы на приговор Бекмансурова, устроившего расстрел в ПГНИУ
23 мая 2023, 07:58
Спецпроект
С пожизненно осужденным за расстрел людей Тимуром Бекмансуровым судится его мать
Суд вернул неграмотно оформленный иск бывшему студенту первого курса юрфака Тимуру Бекмансурову.
Спецпроект
Пожизненно осужденный за стрельбу в университете судится с пермской полицией и судмедэкспертами
Тимур Бекмансуров в декабре 2022 года обратился в Свердловский районный суд с двумя гражданскими исками.
2022
Устроившего расстрел людей в университете Бекмансурова приговорили к пожизненному сроку
28 декабря 2022, 12:45
«Такое существо не должно выйти в мир». Для обвиняемого в массовом убийстве в ПГНИУ требуют пожизненное
28 ноября 2022, 08:02
Суд не будет повторно проверять психику устроившего массовый расстрел в ПГНИУ Тимура Бекмансурова
9 ноября 2022, 10:10
Спецпроект
«Мы никогда не встречались в подъезде». Пострадавший от рук Бекмансурова жил с ним в одном доме
Если когда-нибудь вас спросят, знаете ли вы, что такое настоящая дружба и кто такой настоящий друг, можете смело отвечать: Антон Грехов. 23-летний студент-программист 20 сентября получил в затылок по касательной пулю от Тимура Бекмансурова. А вечером того же дня узнал, что живет с ним в одном доме.
Спецпроект
«Я не жертва, не пострадавший». Александр Суслонов — о трагедии 20 сентября и жалости к себе
Одним из попавших под пули Тимура Бекмансурова стал Александр Суслонов, сын первого проректора (1997–2005) Пермского госуниверситета Владимира Суслонова, известного ученого-математика. Как говорит сам Александр, он представляет уже третье университетское поколение. Сам не преподает, но не исключает, что однажды сможет совместить административную работу с деятельностью преподавателя или тьютора. Журналист Properm.ru Ольга Седурина повторила вместе с Александром Суслоновым путь, который он прошел 20 сентября 2021 года перед встречей со стрелком.

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