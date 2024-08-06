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Белгородская область

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Август 2024
Беспилотники ночью атаковали Курскую и Белгородскую области. Пострадали люди
Белгородскую область регулярно обстреливают с начала 2023 года.
6 августа 2024, 04:55
Май 2024
Ночью ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области
Последние недели регион подвергается обстрелам регулярно. В результате атак часто есть пострадавшие, более 120 человек погибло.
21 мая 2024, 05:48
Белгородская область подверглась мощному обстрелу ВСУ. Пострадала пенсионерка
Повреждены многоквартирные дома, автомобили и здание школы.
14 мая 2024, 05:27
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о теракте в Белгороде
Спасатели вторые сутки продолжают разбирать завалы.
13 мая 2024, 03:13
Апрель 2024
За время проведения СВО в Белгородской области под обстрелами погибли 120 человек
У некоторых детей ампутированы руки и ноги.
23 апреля 2024, 06:26
Глава Белгородской области показал последствия ночной атаки БПЛА
Ранее по территории региона была запущена ракета.
23 апреля 2024, 04:40
Март 2024
Со стороны Украины обстреляли два жилых дома и спорткомплекс «Белгород-арена»
Данные о пострадавших уточняются.
21 марта 2024, 08:23
Февраль 2024
В Белгороде после ракетного удара погибли семь человек. Показываем кадры разрушений
За жизнь пострадавших сейчас борются врачи.
16 февраля 2024, 02:48
Январь 2024
После обстрела Белгорода из RM-70 «Вампир» пострадали три человека — они в реанимации
Обстрелы Белгорода продолжаются с конца декабря 2023 года.
9 января 2024, 04:25
Декабрь 2023
Как выглядит Белгород после массовых обстрелов с сотней пострадавших. Видео
После массированных обстрелов в городе возникли пожары.
30 декабря 2023, 14:36

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