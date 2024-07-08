В 2023 году в Пермь вернутся «Белые ночи» (не те самые, а похожие)

Летом 2023 года в Перми планируется провести фестиваль на открытом воздухе под рабочим названием «Белые ночи на Каме». Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на проектный офис «Пермь-300».