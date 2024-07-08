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Белые ночи

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Фото. Скульптуру фестиваля «Белые ночи-2014» нашли в пункте приема металлолома в Кунгуре
8 июля, 08:48
2023
Вернуть красных человечков и «Белые ночи». Пермяки скучают по культурной революции
Городские арт-объекты эпохи культурной революции стали популярнее почти в полтора раза
14 ноября 2023, 07:01
2022
В 2023 году в Пермь вернутся «Белые ночи» (не те самые, а похожие)
Летом 2023 года в Перми планируется провести фестиваль на открытом воздухе под рабочим названием «Белые ночи на Каме». Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на проектный офис «Пермь-300».
4 декабря 2022, 08:00
2013
Спецпроект
На пикет против Гельмана пришли только журналисты, полицейские и Гельман
Пикет, который должен был пройти сегодня в Перми у здания музея современного искусства, по неизвестным причинам не состоялся.

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