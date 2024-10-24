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Бензин

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Октябрь
В Прикамье продолжает дорожать бензин и дизельное топливо
24 октября, 05:51
В Пермском крае замедлился рост цен на топливо
17 октября, 06:58
Сентябрь
Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти
26 сентября, 06:05
В Прикамье резко подскочили цены на бензин
5 сентября, 04:32
Август
В Прикамье более чем на рубль за неделю подорожал бензин высокооктановых марок
22 августа, 04:54
В Пермском крае снова взлетели цены на бензин марки АИ-98
Росстат обновил цены на топливо и нефтепродукты с 30 июля по 5 августа.
8 августа, 07:07
Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензин
1 августа, 03:07
Июль
В Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98
25 июля, 08:11
Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» незаконно завышала цены на бензин в Прикамье
18 июля, 09:14
Средняя цена на бензин в Прикамье впервые превысила 57 рублей
18 июля, 06:31
Рост цен на бензин в Пермском крае продолжается
11 июля, 10:44
В Пермском крае снова подорожал бензин
4 июля, 09:38
Июнь
В Прикамье ускорился рост стоимости бензина и дизельного топлива
27 июня, 04:57
В Прикамье подорожали все виды бензина и дизельное топливо
20 июня, 07:28
В Пермском крае снова подорожал бензин
15 июня, 14:51
Май
В Пермском крае из-за холодного мая упал спрос на весенние сплавы
24 мая, 11:23
Цены на бензин и дизельное топливо в Пермском крае перестали расти
16 мая, 09:16
Цены на бензин в Пермском крае растут седьмую неделю подряд. Данные Росстата
7 мая, 04:05
Апрель
Как изменились цены на бензин в Пермском крае за неделю? Данные Росстата
25 апреля, 04:52
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
18 апреля, 05:00

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