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Беременность

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2024
Беременную жительницу Краснокамска возили по больницам, пока у нее не умер ребенок
24 июля, 13:29
«Что же мне делать». Участница шоу «Беременна в 16» из Перми снова ждет ребенка
Первого ребенка девочка планировала, второго — уже нет.
26 февраля, 09:02
2023
Детский омбудсмен Пермского края рассказала, сколько девочек делали аборт в 2022 году
В большинстве случаев беременные несовершеннолетние решали рожать.
22 июня 2023, 07:47

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