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Березники

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Ноябрь
В Прикамье 13 человек получили по пять тысяч за доносы на пьяных водителей
2 ноября, 05:17
Октябрь
На пожаре в Березниках погиб мужчина
31 октября, 10:24
В Березниках провели рекультивацию бывшего полигона для химотходов
18 октября, 16:24
В Березниках пьяный водитель на Datsun протаранил четыре автомобиля на парковке
12 октября, 16:59
В Прикамье строитель упал с разрушенных лесов и получил серьезные травмы
9 октября, 08:01
Генеральный директор Фонда развития Прикамья возглавит КРПК
2 октября, 07:16
Сентябрь
Березниковец арестован в Санкт-Петербурге за интимные фото в переписке с ребенком
26 сентября, 12:29
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья останутся без радио и телевидения
26 сентября, 10:27
В Прикамье проходит прощание с погибшим на СВО Романом Харичковым из Березников
26 сентября, 08:09
В садовом товариществе в Березниках свет потребителям отключили за неуплату взносов
25 сентября, 14:27
В ходе СВО погиб Александр Карпенко из Березников
20 сентября, 10:05
До 10 октября пермяки смогут оплатить долги за капитальный ремонт без пени
19 сентября, 03:44
Житель Петербурга в Березниках попался с более чем 5 килограммами наркотиков
17 сентября, 05:14
Минздрав уточнил данные о пострадавших в ДТП с автобусом в Березниковском округе
16 сентября, 02:09
Ночью в Березниках «Лада» насмерть сбила пешехода
13 сентября, 12:22
В работе перевозчика, чей автобус Березники –Пермь попал в ДТП, выявлены нарушения
11 сентября, 14:31
Рекультивация свалки в Соликамске выполнена на 65%
10 сентября, 03:47
Аварийное отключение воды произошло в правобережной части Березников
9 сентября, 16:47
В Пермском крае школьный автобус врезался в автогрейдер. Есть пострадавшие
9 сентября, 10:26
На спецоперации погиб Денис Савченко из Березников
9 сентября, 04:32

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