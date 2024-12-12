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Березовка

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2024
В одном из округов Прикамья школьникам не хватает учебников
12 декабря 2024, 12:03
Жители Березовки судились с коммунальщиками за тепло в своих квартирах
В эту зиму выявлены многочисленные нарушения температурного режима.
23 апреля 2024, 05:01
Награждён Орденом Мужества посмертно. В Берёзовке простились с участником СВО
Александр Сысолин отслужил немногим более месяца.
25 января 2024, 16:28
2023
В Берёзовке вода в доме мешается с содержимым выгребной ямы
29 марта 2023, 05:20

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