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Бешенство

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2024
Жители Прикамья стали чаще обращаться к врачам из-за нападений безнадзорных животных
29 сентября, 03:40
В Кишертском округе введен карантин по бешенству
11 января, 06:12
2023
Инфекционисты предупреждают пермяков об опасности кормления белок с рук
16 сентября 2023, 09:13
В Добрянском округе ввели карантин по бешенству из-за зараженной лисы
Больное животное пришло на один из частных земельных участков СНТ.
6 июня 2023, 06:30
2022
С начала года животные покусали более 3 тысяч пермяков
Выявлен один случай бешенства.
3 октября 2022, 03:22

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