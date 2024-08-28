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Беспилотник

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Кировскую область впервые атаковали БПЛА
28 августа, 09:29
Беспилотники ночью атаковали Курскую и Белгородскую области. Пострадали люди
6 августа, 04:55
Жители Прикамья видели в небе неизвестный беспилотник
1 июля, 04:18
Разработка ученых Пермского Политеха повысит урожайность посевов на 20%
19 июня, 06:03
Аэропорты Казани и Нижнекамска утром закрывались из-за атаки беспилотников
31 мая, 05:47
Беспилотник «утка» с турбореактивным двигателем запатентован в России
2 мая, 11:23
В небе над Пермью заметили нечто похожее на беспилотник. Что это было?
21 апреля, 13:19
Власти рассказали о дронах, которые напугали жителей Пермского края
3 апреля, 15:01
Беспилотник атаковал дом на окраине Санкт-Петербурга
На месте работают силовики и спасатели.
2 марта, 08:04
В Курской области загорелась нефтебаза после атаки беспилотника
15 февраля, 02:44
2023
Минобороны: сбиты две ракеты над акваторией Азовского моря
2 декабря 2023, 16:31
Три беспилотника атаковали Курскую АЭС
27 октября 2023, 07:37
В Белгороде от обломков сбитого беспилотника погибли два человека
Происшествие случилось несколько часов назад.
12 октября 2023, 02:35
Губернатор Севастополя назвал количество пострадавших при ракетной атаке на завод
Данные пока являются предварительными.
13 сентября 2023, 02:59
В Севастополе начался крупный пожар после ракетной атаки. Что было повреждено
Ракета прилетела ночью.
13 сентября 2023, 02:30
Из-за атаки дронов самолет, летевший из Перми в Москву, изменил маршрут
31 августа 2023, 07:08
Россию всю ночь атаковали беспилотники. Что было разрушено
О разрушениях пока сообщают лишь власти Пскова.
30 августа 2023, 02:38
Москву и Брянскую область атаковали беспилотники
28 августа 2023, 02:47
Москву вновь атаковали дроны. Задерживается рейс из столицы в Пермь
Над Москвой сбили два беспилотника
22 августа 2023, 02:42
Квадрокоптер у аэродрома Фролово под Пермью был замечен на высоте 300 метров
7 августа 2023, 14:40

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