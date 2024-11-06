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Беспилотники

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Ноябрь
Беспилотник впервые атаковал Каспийск. Чем это чревато для пермяков?
6 ноября, 06:18
Сентябрь
Из-за атаки БПЛА самолет, летевший из Перми в Москву, сел в Нижнем Новгороде
10 сентября, 04:54
Август
Кировскую область впервые атаковали БПЛА
28 августа, 09:29
Беспилотники ночью атаковали Курскую и Белгородскую области. Пострадали люди
6 августа, 04:55
Июль
В ПГНИУ решат проблему уничтожения лесов жуком-полиграфом
Ученые Пермского классического университета получили грант от Российского научного фонда.
15 июля, 11:05
Жители Прикамья видели в небе неизвестный беспилотник
1 июля, 04:18
Июнь
Минприроды Прикамья закупит 18 беспилотников. Рассказываем, зачем
17 июня, 08:48
Май
Аэропорты Казани и Нижнекамска утром закрывались из-за атаки беспилотников
31 мая, 05:47
В Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты на прием и отправку рейсов
23 мая, 10:17
Ночью ВСУ обстреляли два населенных пункта в Белгородской области
21 мая, 05:48
Талибы* не смогли вовремя попасть на форум в Казани из-за атаки беспилотника
15 мая, 07:59
В Пермском крае упал предмет, похожий на беспилотник. Что говорят спасатели
Метеозонды используют для изучения атмосферы, однако Украина с их помощью атакует территорию РФ.
7 мая, 02:40
Беспилотники атаковали Белгородскую область. Погибли шесть человек, пострадали — 35
6 мая, 07:30
Ночью два региона РФ атаковали беспилотники. Один из них врезался в автобус с людьми
Пострадал один человек.
3 мая, 05:53
Беспилотник «утка» с турбореактивным двигателем запатентован в России
2 мая, 11:23
Апрель
Россию ночью атаковали десятки беспилотников — начался пожар на нефтезаводе
27 апреля, 05:18
Концерн «Калашников» представил новые перспективные беспилотники
25 апреля, 06:54
Глава Белгородской области показал последствия ночной атаки БПЛА
23 апреля, 04:40
В России запатентован дрон-камикадзе, который самостоятельно летает и атакует
18 апреля, 08:11
Три региона России атаковали ракетами, беспилотниками и воздушными шарами
18 апреля, 05:42

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