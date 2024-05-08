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Бессмертный полк

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2024
Пермякам на улицам раздают фейковые приглашения на шествие «Бессмертного полка»
Листовки распространяют в нескольких городах РФ.
8 мая, 05:17
Всероссийская акция «Бессмертный полк» не состоится в очном формате в этом году
23 апреля, 10:01
2023
Онлайн-шествие «Бессмертного полка» в Перми начнется сразу после парада
9 мая 2023, 06:03
В России отменили шествия «Бессмертного полка». Будет ли акция в Перми?
18 апреля 2023, 13:52
2021
В Перми вынесли третий приговор за реабилитацию нацизма
Ранее за публикации портретов нацистов к исправительным работам были приговорены пермяки Даниил Симанов и Даниил Шестаков.
5 августа 2021, 07:11

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