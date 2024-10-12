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Без воды

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2024
Видео. В городе Лысьве Пермского края — крупное коммунальное ЧП
В Лысьве вторые сутки нет ни холодной, ни горячей воды. Жители жалуются, что подвоза воды тоже не организовано — «одна бочка на весь город».
12 октября 2024, 04:23
2014
Из-за ремонта на сети без воды останутся более 4 тысяч пермяков
Отключение будет во вторник, 18 марта.
17 марта 2014, 04:42
Около 6,5 тысяч пермяков остались без воды из-за аварии
Авария произошла вчера днем на водо-насосной станции в Орджоникидзевском районе.
4 февраля 2014, 05:03
Жители многоквартирного дома на Нагорном около 10 лет ждут воду
Собственники жилья по адресу ул. Геологов, 33 регулярно оплачивают коммунальную услугу «водоснабжение», не имея при этом холодной и горячей воды.
31 января 2014, 13:17
2013
В Перми без воды до сих пор остаются 2 тысячи жителей
Вчера из-за прорыва водовода без водоснабжения оказались 7 жилых домов Индустриального района.
14 ноября 2013, 07:31
Без воды останутся микрорайон Кислотные дачи и поселок Камский
В зоне отключения водоснабжения 15 мая окажутся 15431 человек.
13 мая 2013, 04:50
В четверг в центре Перми отключат воду для устранения утечки
Без водоснабжения останется часть домов по улицам Газеты Звезда, Революции, Швецова и Комсомольскому проспекту.
6 февраля 2013, 08:05
2012
11 улиц Перми останутся без воды из-за ремонтных работ
11 октября водоснабжение на сутки отключат в пермском микрорайоне Левшино.
9 октября 2012, 08:45
На двух улицах в районе ДКЖ отключат воду
Неудобства могут испытать жители домов по улице Барамзиной и Локомотивная, которые окажутся дома днем.
2 апреля 2012, 11:17
Часть Мотовилихинского района проведет сутки без воды
От врезки нового водопровода пострадают жители четырех улиц.
23 марта 2012, 07:43
Часть Кировского района Перми останется без воды
Плановый ремонт на сетях водопровода доставит неудобствам жителям микрорайона Судозавод.
13 марта 2012, 08:33
Последствия коммунальной аварии в Индустриальном районе Перми ликвидированы
Во все дома района вернулось водоснабжение.
2 февраля 2012, 04:45
По вине дорожных служб без воды в Перми остались около 40 домов
Во время уборки снега техника повредила пожарный гидрант.
1 февраля 2012, 09:44
2011
Часть Мотовилихи на день останется без воды
На этот раз не повезло жителям ряда домов по Бульвару Гагарина и улице Патриса Лумумбы.
12 декабря 2011, 11:01
Краснокамск остался без воды из-за аварии
На одной из улиц города «бьет фонтан», однако специалисты до сих пор не могут выяснить причины аварии.
30 августа 2011, 05:51

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