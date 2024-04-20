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Бездомные собаки

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2024
Прокуратура обжалует приговор чиновнице, осужденной за смерть пермячки от собак
20 апреля, 09:12
Как помочь приюту для собак? Советы волонтеров
15 апреля, 06:18
Пермячка бросалась под машины для спасения от стаи собак
30 января, 09:10
2023
Спецпроект
Бродячие собаки ежегодно нападают на сотни пермяков. Что делать, чтобы не пострадать
Кинологи дали рекомендации по поведению в случае встречи с животным.
Стало известно, сколько бездомных животных поймали в Перми с начала года
6 октября 2023, 07:12
Собака разорвала лицо 4-летнему ребенку в Пермском крае
20 сентября 2023, 03:06
За три года бездомные собаки стали кусать пермяков на 26% реже
Количество безнадзорных животных за это время сократилось на 20%.
9 января 2023, 09:52
2022
В Пермском крае неизвестные отравили каким-то веществом как минимум 15 собак
В Юсьве (Коми-Пермяцкий округ) местные жители заявили о том, что неизвестные отравили собак, погибли и бродячие, и хозяйские животные, и даже породистые.
8 мая 2022, 08:16

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