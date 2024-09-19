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Бездомные животные

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2024
В пермских электричках объявили бесплатный проезд для кошек и собак
19 сентября, 10:06
Прокуратура обжалует приговор чиновнице, осужденной за смерть пермячки от собак
20 апреля, 09:12
Как помочь приюту для собак? Советы волонтеров
15 апреля, 06:18
Полиция возбудила дело из-за сжигания кошек на предприятии в Пермском крае
Виновникам грозит крупный штраф или даже лишение свободы.
14 марта, 09:18
Кота, пострадавшего от рук сотрудника птицефабрики в Кунгуре, забрали домой
12 марта, 11:22
Новый приют для бездомных собак в Перми хотят построить в этом году
5 февраля, 11:32
Пермячка бросалась под машины для спасения от стаи собак
30 января, 09:10
2023
Стало известно, сколько бездомных животных поймали в Перми с начала года
6 октября 2023, 07:12
В Прикамье помогли собаке, застрявшей между двух стен. Видео спасения
Животное не пострадало.
20 июня 2023, 03:15
«Оборонялся изо всех сил». Волонтеры поймали суриката, который напал на пермяка
Животное успокоилось после того, как оказалось в руках волонтеров.
16 июня 2023, 07:03

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