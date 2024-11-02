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Безопасность

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Ноябрь
В ноябрьские праздники в Перми перекроют движение на одной улице
1 ноября, 12:45
Октябрь
Пермякам напоминают о мерах безопасности в период начала ледостава
30 октября, 10:37
Карта. В Перми на две недели перекроют движение по улице Пушкина
18 октября, 15:44
Пора переобуваться: все, что нужно знать о зимних шинах
15 октября, 09:49
Причиной пожара на нефтебазе в Осенцах может быть нарушение требований безопасности
5 октября, 11:40
В Перми закончился первый этап отбора перевозчиков
2 октября, 09:24
По всей России воруют кенгуру. Угрожает ли что-то Пермскому зоопарку?
2 октября, 06:47
В Перми ограничат движение транспорта возле микрорайона Ива
2 октября, 02:52
Сентябрь
Демонтаж модульного причала на зиму обойдется в 2,7 миллиона рублей
27 сентября, 11:38
В Губахе насмерть сбили 44-летнего мужчину
20 сентября, 10:41
МЧС предупредило о высокой опасности пожаров в Прикамье с 16 по 18 сентября
16 сентября, 04:44
В ДК в Ильинском округе появятся системы экстренного оповещения
5 сентября, 15:11
Август
Пилотов летевшего из Перми в Москву самолета пытались ослепить лазером
30 августа, 04:09
На участках двух улиц на Вышке-2 в Перми ограничат движение транспорта
26 августа, 02:57
Нашёлся мужчина, которого искали под завалами в Кизеле
23 августа, 08:19
МЧС предупреждает пермяков о сильном тумане
19 августа, 10:15
В Перми на улице Дзержинского на четыре дня перекроют движение транспорта
19 августа, 09:00
На время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспорта
19 августа, 05:51
В Пермском крае за полгода на производстве погибли 11 человек
Чаще всего травмы получали работники обрабатывающей промышленности.
12 августа, 08:01
Генерал Ивашов: «Курск противник не возьмет, но безопасность жителей под угрозой»
8 августа, 13:30

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