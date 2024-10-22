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Безопасность дорожного движения

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Октябрь
Карта. В Перми до конца года ограничили движение на улице Гальперина
22 октября, 05:49
В Перми на полторы недели ограничат движение по улице Монастырской
4 октября, 04:48
До 4 октября в Прикамье ожидаются заморозки до -5°C
2 октября, 03:15
Сентябрь
В Перми на три недели ограничат движение на улице Данщина
26 сентября, 03:06
Пермские ученые представили методику для повышения надежности дорожного покрытия
5 сентября, 05:32
Август
В центре Перми перекроют дорогу из-за съемок фильма о Романовых с Екатериной Гусевой
20 августа, 09:08
В Перми на несколько дней ограничат движение по одной улице
19 августа, 02:44
В Перми до 11 августа ограничат движение по улице Солдатова
2 августа, 09:03
Июль
В Перми на пять дней перекроют одну улицу
21 июля, 08:09
Из-за съемок фильма в Перми ограничат движение транспорта
16 июля, 09:07
На пермских автодорогах установят камеры на 25,7 млн рублей
Принимать заявки будут до 18 июля, результаты аукциона объявят уже 22 июля.
11 июля, 09:19
В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева
9 июля, 07:30
Июнь
В Перми до 10 июля ограничат движение транспорта по улице Пихтовой
24 июня, 02:17
В Перми ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Город встреч»
15 июня, 07:12
Май
В Прикамье временно перекрыли движение по аварийному мосту в районе Голого Мыса
29 мая, 05:19
Апрель
В Перми ищут подрядчика для благоустройства территории больницы, в которой упал лифт
5 апреля, 07:25
Март
В центре Перми рядом с мостом не работает светофор. В мэрии не знают, когда починят
27 марта, 06:28

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