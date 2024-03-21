properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Безопасность движения

Выбрать дату
2024
В Прикамье проводится проверка гибели мужчины на железнодорожных путях
Инцидент произошел днем 21 марта.
21 марта 2024, 12:51
2013
ГИБДД насчитала в Перми 436 очагов аварийности
Наиболее опасными остаются шоссе Космонавтов, дорога Дружбы, улицы Мира и Цимлянская, а также Восточный обход.
8 февраля 2013, 09:08
Из-за снежной зимы в Перми уменьшилось число аварий с погибшими
В начале 2013 года пермяки стали чаще попадать в ДТП, чем год назад, но последствия аварий стали менее тяжелыми.
8 февраля 2013, 08:52
2012
В Перми на трех участках установлены мобильные островки безопасности
Перейдя две полосы движения, пешеход может остановиться на середине дороги и переждать, когда проедут автомобили на противоположной стороне.
18 декабря 2012, 11:01
В Перми появится 11 новых светофоров и 25 «лежачих полицейских»
Начальник департамента дорог и транспорта назвал приоритетные задачи на 2012 год.
24 января 2012, 04:24
2011
ГИБДД напомнила об «осенних опасностях» на дорогах
В Управлении предупреждают, что листопад, дождь и грязь значительно увеличивают вероятность ДТП.
19 октября 2011, 06:40
2010
Камер наблюдения на перекрестках города стало больше
В рамках программы повышения безопасности на улицах Перми установили дополнительные средства видеофиксации.
17 августа 2010, 02:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика