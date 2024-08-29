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Безработица

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2024
В России начали предлагать большие вознаграждение за поиск новых сотрудников
29 августа, 11:19
Рубль дешевеет, а доллар и юань растут. Что ведет россиян в долговую яму?
14 августа, 11:29
Пермякам пообещали зарплату в 100 тысяч рублей через три года. Почему это плохо
3 мая, 02:00
В теневом секторе экономики заняты порядка 115 тысяч жителей Пермского края
12 марта, 04:28
В Пермском крае на поиски работы в среднем уходит чуть больше пяти месяцев
4 марта, 06:47
2023
На каждого безработного в Пермском крае приходится не менее шести вакансий
20 декабря 2023, 10:56
Массовое увольнение. За три месяца с работы ушли почти 50 тысяч пермяков
24 августа 2023, 10:57
Безработные в Перми могут получать больше денег
12 мая 2023, 08:59
Прикамье в рейтинге безработицы на 31 месте в России
Среднее время поиска работы в крае – почти девять месяцев.
27 февраля 2023, 04:37
2022
В Прикамье растет количество отправленных в отпуска без сохранения заработной платы работников
Также в крае стало больше сотрудников, занятых неполный рабочий день
25 августа 2022, 05:45

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