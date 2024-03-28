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Биатлон

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2024
Пермские биатлонисты взяли серебро в смешанной эстафете Чемпионата России
Быстрее были только спортсмены из Тюмени.
28 марта, 11:54
Чайковец Иван Колотов выиграл гонку преследования на Чемпионате России
Иван вышел на дистанцию четвёртым.
26 марта, 08:14
Пермская биатлонистка вошла в ТОП-10 на Чемпионате России
В ходе большого масс-старта Анастасия Зырянова отстала от победительницы на 3 минуты.
15 января, 16:44
Пермские биатлонисты удачно выступают на Чемпионате России
Сегодня в Чайковском проводились женская и мужская командные гонки.
12 января, 14:33
Спортсмен из Чайковского победил в суперспринте Чемпионата России по биатлону
12 января, 08:24
В Чайковском перенесли командную гонку Чемпионата России по биатлону
10 января, 10:38
В Чайковском 11–14 января пройдёт этап Чемпионата России по биатлону
Состязания пройдут в трёх дисциплинах.
9 января, 07:13
2023
В Чайковском в январе пройдёт Чемпионат России по биатлону. Расписание состязаний
Запланированы состязания на протяжении четырёх дней.
27 декабря 2023, 12:15
2022
На чемпионате России по летнему биатлону определились победители эстафетных гонок
Сильнейшими у мужчин была сборная ПФО, а у женщин – ХМАО-Югра.
26 сентября 2022, 03:42
Спортсменка из Прикамья будет представлять сборную России на зимней Олимпиаде в Пекине
На прошлой неделе Валерия Васнецова завоевала бронзу Кубка мира в Рупольдинге.
17 января 2022, 11:50

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