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Библиотека

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2025
В Березниках закрыли первую в городе массовую библиотеку
9 января, 10:43
2024
В Перми пройдет выставка изобразительных работ юных художников из Чердыни
Выставка состоится с 1 по 28 июня.
27 мая 2024, 08:44
Энтузиасты из Перми воссоздают точную копию лодки Ермака, чтобы повторить его путь
Начало путешествия по следам Ермака состоится летом 2024 года.
16 марта 2024, 09:25
В 288 километрах от Перми построят единственный на Урале буддистский храм
Проект получил разрешение на строительство.
13 февраля 2024, 08:30
2023
Ремонт корпуса библиотеки Горького в Перми оценили почти в 10 миллионов рублей
Работы должны завершить летом следующего года.
4 декабря 2023, 05:28
В Пермском университете пояснили, почему сокращают площади научной библиотеки
Всему виной цифровизация и расширения компьютерных классов.
21 сентября 2023, 13:50
Горьковская библиотека научит пермяков искать родственников
Пока анонсированы только две бесплатные консультации.
14 сентября 2023, 05:49
Пермская библиотека имени Горького открывает летний читальный зал
Посещение летнего зала будет бесплатным.
26 июня 2023, 03:33
2013
В ПГНИУ запустили электронную библиотеку
Благодаря новому мобильному приложению вместо сумок с книгами и учебниками студенты Пермского университета могут носить только планшет или мобильный телефон.
11 сентября 2013, 06:30
2011
Пермь стала «Библиотечной столицей России-2012»
На Всероссийском библиотечном конгрессе в Тюмени Пермь получила титул столицы.
29 мая 2011, 13:57
13 апреля в Перми вновь сразятся поэты
«Бой поэтов-2» пройдет с участием Игоря Тюленева и Ивана Козлова.
12 апреля 2011, 05:48
2010
В Перми выбрали самые модные валенки
Как должны выглядеть валенки третьего тысячелетия, стало известно 21 декабря в финале городского конкурса «Ай да валенки!».
23 декабря 2010, 03:16

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