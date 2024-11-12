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Билеты

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Ноябрь
Театр оперы и балета просит пермяков об осторожности при покупке билетов
12 ноября, 05:53
Октябрь
Ездить из Перми в Санкт-Петербург теперь можно будет чаще
21 октября, 12:42
Сентябрь
В Перми ко Всемирному Дню туризма запустят серию автобусных экскурсий
20 сентября, 03:59
Июль
Экс-министр торговли Пермского края выступит в роли актера мюзикла
26 июля, 04:37
Июнь
Количество полетов из Перми в Москву увеличится до трех рейсов в сутки
27 июня, 07:35
Для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» запустят экспресс Пермь — Губаха
26 июня, 04:43
Май
Кинокритик рассказал, почему современнные фильмы стали длиннее
28 мая, 08:54
За первый час были раскуплены 90% билетов на Дягилевский фестиваль-2024
Больше половины зрителей события приедут из других регионов России.
16 мая, 14:56
Март
Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»
28 марта, 06:47
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
26 марта, 12:30
Пермский баскетбольный клуб «PARMA» объявил о переносе матча с «Енисеем»
23 марта, 14:56
Количество погибших в «Крокус Сити Холле» в ходе теракта достигло 82 человек
23 марта, 06:00
Готовьтесь к штрафам. В мэрии Перми прокомментировали сбои в работе валидаторов
13 марта, 13:09

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