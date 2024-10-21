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Спецпроект
«Серые пятна» пермского туризма
Поспособствует ли введение туристического налога привлекательности Перми для гостей из других регионов?
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Сентябрь
Железнодорожный терминал в Перми построит индийский миллиардер
19 сентября, 06:44
К чему приведет повышение ключевой ставки до 19%
13 сентября, 13:00
Летом в Прикамье замедлился рост деловой активности
6 сентября, 03:48
Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания
4 сентября, 10:02
Август
В пермском отеле Radisson откроют гриль-ресторан зарубежного бренда
30 августа, 06:29
Сын бывшего мэра Перми инвестирует 25 миллионов рублей в ресторанный бизнес
7 августа, 05:20
Июль
Пермский яхтсмен Михаил Шило стал совладельцем аэродрома Луговское
22 июля, 05:50
В Свердловском районе Перми построят торговый центр
Разрешение на строительство действует до сентября 2025 года.
11 июля, 10:46
Июнь
Стал известен подрядчик для изъятия земель под строительство в Перми улицы Строителей
21 июня, 07:58
Спецпроект
«Я делал то, что считал нужным». Интервью с главным пивоваром Перми 90-х
Откровенно о бизнесе с индийцами, дефиците пива и корпоративных разборках.
Жители Перми выбрали лучший бизнес города
В Перми подвели итоги Народной премии 59.RU.
19 июня, 08:21
Компания из Санкт-Петербурга спроектирует три двухуровневые развязки в Перми
18 июня, 03:52
Как изменится цена на иномарки после отмены торгов долларом и евро? Отвечают эксперты
17 июня, 09:05
Пермский бизнесмен победил в рейтинге Forbes «30 до 30»
7 июня, 04:55
Май
Пермский миллиардер, пытавшийся стать губернатором, оформляет второе гражданство
8 мая, 07:39
Апрель
Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажу
27 апреля, 09:35
В прошлом году Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей на сосисках
11 апреля, 11:33
Март
Здание бывшего спортзала ВКИУ в Перми хотят снести
29 марта, 08:20

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