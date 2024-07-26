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Бизнес-центр

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2024
Аппарат УЗИ и MacBook. Что арестовали судебные приставы в 2024 году
Самым дорогим имуществом стали помещения в бизнес-центре «Синица», стоимость которых оценили в 42 млн рублей.
26 июля 2024, 06:15
На пермской набережной откроется ресторан «ПарKing» в бизнес-центре «Магнат»
Заведение расположится на ул. Монастырская, 2Б
14 мая 2024, 08:26
Власти Прикамья получат 10 тысяч кв. метров в новой офисной башне у Камы
Ранее объект получил статус приоритетного.
13 апреля 2024, 05:38
Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» построит около Камы бизнес-центр за 32 миллиарда рублей
В комплексе будут размещены офисы Лукойла и структуры Правительства Пермского края.
21 марта 2024, 19:24
2013
Бизнес-центр «Авангард» уйдет с молотка до конца года
Правда, пока владелец здания не определил точную дату и условия торгов.
17 апреля 2013, 06:02
Фотофакт: У бизнес-центра на Монастырской появился мансардный этаж
Собственники здания сделали надстройку, несмотря на протесты арендаторов и жителей соседних домов.
6 марта 2013, 10:47
2012
В центре Перми построят высотный бизнес-центр переменной этажности
Разрешение на строительство бизнес-центра на ул. Екатерининской, 202 выдано ООО «Слав-Капитал».
24 октября 2012, 11:52
2010
Обзор бизнес-центров Перми
Properm.ru представляет список лучших, по мнению редакции, мест для офиса.
5 октября 2010, 06:48

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