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Бк парма

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Октябрь
Баскетболисты «Пармы» проиграли в тяжелом матче с ЦСКА
20 октября, 13:25
«Парма» побеждает в Екатеринбурге «Уралмаш»
9 октября, 18:20
БК «Парма» на домашнем паркете переигрывает гостей из Москвы
7 октября, 05:41
Сентябрь
«Парма» проиграла в первом матче нового сезона Единой Лиги ВТБ
23 сентября, 04:17
«Парма» уступила «Самаре» лидерство в Кубке памяти Приматова
16 сентября, 03:03
«Парма» вышла в финал Кубка памяти Приматова
14 сентября, 13:34
«Парма» выигрывает «бронзу» турнира в Саратове
8 сентября, 12:33
Пермская «Парма» уступает в полуфинале турнира в Саратове
8 сентября, 04:40
Август
«ПАРМА» уступила сборной России в финале Кубка Дружбы
26 августа, 04:53
Игрок «ПАРМЫ» сломал ногу во вчерашнем матче со сборной России
23 августа, 14:04
Губерниев о сборной Колумбии в Перми: «Нам такие странные сборные не нужны»
23 августа, 09:48
Сборная России оказалась сильнее «ПАРМЫ». Фото
22 августа, 16:27
Вчера пермская «Парма» разгромила ненастоящую сборную Колумбии
22 августа, 05:25
БК «ПАРМА» разгромил сборную Колумбии
21 августа, 15:01
Капитаном «Пармы» стал самый опытный игрок команды
15 августа, 06:19
Июль
БК «Парма» попал в компанию к трем другим клубам Единой лиги ВТБ
Пермский клуб начнет борьбу за Кубок России с четвертьфинальной стадии.
23 июля, 12:30
Защитник баскетбольной «Пармы» Айзея Риз уходит из команды
9 июля, 04:24
Молодой форвард пермской «Пармы» получил вызов в сборную России по баскетболу
Еще один игрок «Пармы» находится в резервном списке.
3 июля, 04:41
Американец Си Джей Брайс покидает БК «Парма»
2 июля, 09:35
Июнь
Американский защитник перешел из «Уралмаша» в «Парму»
24 июня, 08:33

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