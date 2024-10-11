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Благотворительная акция

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Октябрь
Пермяки смогут помочь детям, посетив рок-концерт в трамвае
11 октября, 08:16
Сентябрь
Участники акции «Цветы жизни» поставили новый рекорд
5 сентября, 05:41
Август
К благотворительной акции «Цветы жизни» подключились 17 тысяч школьников из Прикамья
28 августа, 06:40
Обнять роскошную собаку и помочь приютам. В Перми пройдет акция «Собака Обнимака»
6 августа, 11:02
Нежный август. Пермяки смогут помочь матерям с детьми, пережившим домашнее насилие
3 августа, 07:37
Выпускник детдома доказал, что у него нет умственной отсталости, и поступил в ПГНИУ
Молодой человек поступил на направление по работе с молодежью.
1 августа, 07:22
Июль
«Миска добра»: Пермяки могут помочь бездомным животным в МФЦ
2 июля, 06:30

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