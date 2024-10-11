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Благотворительность

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Октябрь
Пермяки смогут помочь детям, посетив рок-концерт в трамвае
11 октября, 08:16
Сентябрь
В Перми откроется передвижная выставка об императрице Марии Александровне
22 сентября, 06:35
Выставка питомцев, экомаркет и конкурс пирога. В Перми состоится «ЭкоКотофест»
12 сентября, 05:41
Участники акции «Цветы жизни» поставили новый рекорд
5 сентября, 05:41
Август
К благотворительной акции «Цветы жизни» подключились 17 тысяч школьников из Прикамья
28 августа, 06:40
В Пермских МФЦ собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области
26 августа, 11:56
«Мы видим улыбки на лицах детей». Пациентов детского онкоцентра навестили клоуны
14 августа, 08:10
Обнять роскошную собаку и помочь приютам. В Перми пройдет акция «Собака Обнимака»
6 августа, 11:02
Общественной организации «Счастье жить» передано безвозмездно еще одно помещение
1 августа, 11:43
Июль
Экс-министр торговли Пермского края выступит в роли актера мюзикла
26 июля, 04:37
В Перми состоится благотворительная книжная барахолка в поддержку бездомных
23 июля, 08:15
В Добрянке возродили рецепт старинного десерта времен Строгановых
Доходы от вафель будут перечисляться в благотворительный фонд «Добрянка».
17 июля, 11:44
Сколько сегодня стоят автокредиты? Отвечают эксперты
15 июля, 10:52
«Миска добра»: Пермяки могут помочь бездомным животным в МФЦ
2 июля, 06:30
Мальчик с редчайшим заболеванием отмечает свой первый год жизни благодаря пермякам
Ребенок — среди пяти детей в России с первичной энтеропатией.
1 июля, 05:45
Июнь
Сапы, мастер-классы и вкусная еда. В конце июня в Перми пройдет «Ночь на улице»
18 июня, 06:06
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня, 10:04
Май
Депутата гордумы Плотникова хотят сделать почетным гражданином Перми
22 мая, 06:33
Поздравьте «Счастье жить» с Днем Рождения! За 11 лет они помогли тысячам детей
2 мая, 10:22
Апрель
Фонд «Дедморозим» просит помочь девятимесячному мальчику с редкой болезнью
Объявлен самый крупный сбор фонда за пять лет.
24 апреля, 05:44

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