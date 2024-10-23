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Благоустройство

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Октябрь
Федеральный застройщик заключил с властями Прикамья договор КРТ Заостровки
17 октября, 12:47
Сентябрь
Новый зоопарк в Перми оценивается в семь миллиардов рублей
24 сентября, 07:20
В Перми планируют установить арт-объект российско-китайской дружбы
18 сентября, 09:03
Деревянные дорожки в Каменный город отремонтируют только после жалоб в прокуратуру
16 сентября, 11:51
В Серебрянском парке в долине Данилихи в Перми убрали более 340 овощных ям
9 сентября, 06:30
Эдуард Соснин рассказал о предстоящем благоустройстве Мотовилихинского пруда в Перми
6 сентября, 10:28
Август
Мэрию Кудымкара заподозрили в нарушениях при продаже земельных участков
23 августа, 09:18
Отопительный сезон в Пермском крае начнется 15 сентября
23 августа, 05:37
Новую набережную в Закамске открыли в июне, но она уже рушится
17 августа, 13:52
Администрация Перми запретила использовать при оформлении парков четыре ярких цвета
6 августа, 06:02
Власти Перми потратят 18,5 миллионов на облагораживание 29 скверов
Подрядчик заменит урны и скамейки по всему городу.
5 августа, 10:25
Власти Перми планируют цифровизировать кладбища
5 августа, 03:58
Оборонное предприятие Перми создаст общественное пространство на своей территории
Владельцы предприятия выбирают одну из пяти музейных концепций.
2 августа, 06:45
Рядом с набережной в Перми появится новый пляж и детская железная дорога
1 августа, 09:39
Июль
Губернатор проинспектировал стройплощадки социальных объектов в Перми
В центре внимания также был ход благоустройства общественных пространств и дорожных объектов.
31 июля, 12:05
Власти Перми прорабатывают вопрос финансирования расширения улицы Плеханова
31 июля, 09:31
На благоустройство жилой застройки Перми потратят 97 миллионов
24 июля, 07:56
Строительство акватеррариума в пермском зоопарке оценили в 250,7 миллионов рублей
13 июля, 06:24
Фото. В Перми появилось граффити в поддержку электросамокатов
10 июля, 07:29
Июнь
В микрорайоне Бахаревка в Перми построят пожарный водоем за 9,1 млн рублей
28 июня, 04:29

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