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Благоустройство города

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Сентябрь
В Серебрянском парке в долине Данилихи в Перми убрали более 340 овощных ям
9 сентября, 06:30
Июль
Губернатор проинспектировал стройплощадки социальных объектов в Перми
В центре внимания также был ход благоустройства общественных пространств и дорожных объектов.
31 июля, 12:05
Апрель
13 городов из Пермского края признаны комфортными. Список
2 апреля, 05:05
В Перми 1 апреля начался сезон электросамокатов, но не в центре города
2 апреля, 03:24
Март
Пермяки смогут сами выбрать объект для благоустройства в своем районе
29 марта, 06:50
Пермские депутаты одобрили запрет на размещение самокатов в центре города
26 марта, 08:58
Пермяков восхитил подросток, почистивший тротуар вместо коммунальщиков
В комментариях пермяки пишут о плохой работе дорожных служб.
14 марта, 05:56
Февраль
Пермские власти расширили границу туристического центра Перми
29 февраля, 07:22
Январь
Суд отменил требования к размерам пермских НТО
15 января, 14:50
Декабрь 2023
За 2023 год в Перми было принудительно демонтировано почти 400 незаконных вывесок
28 декабря 2023, 13:24
Власти Перми признали неудовлетворительный уровень уборки тротуаров и гололёда
25 декабря 2023, 09:51
Октябрь 2023
В Пермском крае прокуратура защитила права владельцев НТО
14 октября 2023, 12:22

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